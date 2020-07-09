Patlamada şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Patlamada şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 3 asker düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlayıcı maddelerin taşındığı sırada meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit düşerken, 11 kişi de yaralandı. Patlamada şehit düşen askerler için Sakarya İl Jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehit yakınları ile kent protokolü katıldı. Düzenlenen törenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehitlerin tabutlarına omuz verdi. Bakan Soylu, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Tören sonrasında şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.