Patlamada şehit olan 3 askerden biri Afyonkarahisarlı - Son Dakika

Patlamada şehit olan 3 askerden biri Afyonkarahisarlı

Patlamada şehit olan 3 askerden biri Afyonkarahisarlı Şehidin ailesine acı haber ulaştı Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı.

Patlamada şehit olan 3 askerden biri Afyonkarahisarlı

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Şehidin ailesine acı haber ulaştı

AFYONKARAHİSAR - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada 3 kişi şehit olurken, 11 kişi ağır yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'ın Sümer Mahallesi'ndeki ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince acı haber verildi.

Adapazarı, Sakarya, Afyon, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Patlamada şehit olan 3 askerden biri Afyonkarahisarlı - Son Dakika
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