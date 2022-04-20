Patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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Patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı

20.04.2022 10:59

- Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı Şehit cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan saldırada şehit olan ceza infaz memuru Cengiz Yİğit'in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asıldı.

- Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı

Şehit cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek

BURSA - Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servise yapılan saldırada şehit olan ceza infaz memuru Cengiz Yİğit'in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek.

Bursa'da sabah 7.30 sıralarda uzaktan kumandalı düzenekle ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne saldırı düzenlendi. Saldırıda 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 memur yaralandı. Memurlardan 2'si taburcu edildi.

1986 Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası Cengiz Yiğit, 2009 yılında Van'da işçi olarak göreve başladı. 2011'de gardiyan olan Yiğit Cengiz, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçici görevle çalışıyordu.

Şehit Cengiz Yiğit'in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asılırken, şehidin arkadaşları da eve geldi. Şehit Cengiz Yiğit'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilecek.

Patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı
Patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı

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Türk Bayrağı, İnfaz, Şehit, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patlamada şehit olan ceza infaz memurunun evine Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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