Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2) - Son Dakika

Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
27.04.2021 15:42
TOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mesut Tunç, son yolculuğuna uğurlandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mesut Tunç, son yolculuğuna uğurlandı. Körfez Bağdat Camii'nde kılınan cenaze namazında yoğunluk nedeniyle cami önündeki cadde ulaşıma kapatılarak, saf tutuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Tunç'un cenazesi İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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