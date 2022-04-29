PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ: KENDİMİ YERDE BULDUM - Son Dakika
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PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ: KENDİMİ YERDE BULDUM

29.04.2022 15:43

TUZLA Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada yangın sonrası patlama meydana geldi.

TUZLA Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada yangın sonrası patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı. Patlamada yaralanan bir işçi "Camdan karşı taraftaki fabrikanın sahiplerini çıkardılar. Aradan 3-5 dakika geçtikten sonra çok büyük bir patlama daha oldu. O an ben kendimi yerde buldum."

Tuzla Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki fabrikada saat 13.15'te henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın ve patlama meydana geldi. Yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı. OIayda T.A, M.Ö ve T.T adlı 3 işçi hayatını kaybetti. 9 işçi ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan bir işçi, "Fabrikada çalışıyorduk. Önce bir patlama sesi duyduk. Karşı taraf yanmaya başladı. Kapıya çıktık millete bağırdık. Ambulansı aradık. Kapıya çıktım karşı taraf çok kötü yanıyordu. Camdan karşı taraftaki fabrikanın sahiplerini çıkardılar. Aradan 3-5 dakika geçtikten sonra çok büyük bir patlama daha oldu. O an ben kendimi yerde buldum. Ben karşı fabrikadaydım." dedi.

PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ: KENDİMİ YERDE BULDUM
PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ: KENDİMİ YERDE BULDUM
PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ: KENDİMİ YERDE BULDUM
PATLAMADA YARALANAN İŞÇİ: KENDİMİ YERDE BULDUM

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Kaynak: DHA

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