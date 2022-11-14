Bombalı saldırı sonrası kapatılan İstiklal Caddesi açıldı! Tüm banklar kaldırıldı - Son Dakika
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Bombalı saldırı sonrası kapatılan İstiklal Caddesi açıldı! Tüm banklar kaldırıldı

14.11.2022 09:04

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonrası kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı. Polis ekiplerinin incelemeleri sona ererken caddedeki banklar da kaldırıldı.

Dün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

BANKLAR SÖKÜLDÜ

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı.

YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu. İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak. Temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İHA
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İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Tragger, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bombalı saldırı sonrası kapatılan İstiklal Caddesi açıldı! Tüm banklar kaldırıldı - Son Dakika

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