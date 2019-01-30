Patlamadan Kurtuldu, Mide Kanamasından Öldü
44 dakika önce
Gaziantep'te boya fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında yaşanan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi tedavi gördüğü hastanede mide kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te boya fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında yaşanan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi tedavi gördüğü hastanede mide kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, 11 Ocak günü Gaziantep Küsget Sanayi Sitesi'nde Durmuş Mestanoğlu'na ait boya imalathanesinde yaşandı. Boya kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle imalathanenin tavanı çökerken olayda aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Suriye
uyruklu 3 işçi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu ise 25 Aralık
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi edilen ve büyük ölçüde iyileşen Mestanoğlu dün mide kanaması geçirerek fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Mestanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hastaneden alınan cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu
morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kilis
'te toprağa verileceği öğrenildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:18 Kaynak: İHA
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