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Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

26.12.2021 13:25

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlamasından dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu.

Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlamasından dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu. Saçılan taşlardan birinin güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan'ın kafasına mermi gibi isabet etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti. Kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

Taş mermi gibi kafaya saplandı

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinamit patlamasından saçılan taşın mermi gibi Erdoğan'ın kafasına isabet etmesini güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yürüdüğü esnada kafasına taş isabet eden Erdoğan'ın, olduğu yere yığıldığı görülüyor.

Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı
Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı
Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı
Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı
Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı
Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı
Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı
Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı
Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı

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Organize Sanayi Bölgesi, Güvenlik Görevlisi, Gaziantep, Dinamit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı - Son Dakika
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