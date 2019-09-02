Son Dakika Haberleri: "Patlamalar İsrail'in çıkarına hizmet ediyor" (1)
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"Patlamalar İsrail'in çıkarına hizmet ediyor" (1)

9 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde geçen hafta düzenlenen intihar eylemlerinin İsrail'in çıkarına hizmet ettiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde geçen hafta düzenlenen intihar eylemlerinin İsrail'in çıkarına hizmet ettiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde geçen hafta gerçekleştirilen 2 intihar eyleminde hayatını kaybeden 3 polis için düzenlenen anma töreninde konuşan Heniyye, "Patlamanın zamanlaması ve bölgesel konjonktür, bize açıkça bu patlamalardan en çok istifade edenin düşman İsrail olduğunu gösteriyor. Patlamalar İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilime de değinen Heniyye, söz konusu saldırıların, Gazze'nin kuzeydeki gelişmelere destek vermesini önlemek için gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'deki genel seçimlerin de bu patlamanın ardındaki önemli bir etken olduğunu kaydeden Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin seçimi etkilememesini istediğini belirtti.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:49 Kaynak: AA
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