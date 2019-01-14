Son Dakika Haberleri: Patlamanın Hemen Sonrasında Çekilen Görüntüler Kamerada

Patlamanın Hemen Sonrasında Çekilen Görüntüler Kamerada

52 dakika önce

Patlamanın hemen sonrasında çekilen görüntüler kamerada Patlama sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı Yaşanan patlama esnasında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadıSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz boru hattı patlamasında korkuyla sokaklara...

Patlamanın hemen sonrasında çekilen görüntüler kamerada
Patlama sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı
Yaşanan patlama esnasında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz boru hattı patlamasında korkuyla sokaklara fırlayan vatandaşlar, dehşet anlarını cep telefonu kameralarıyla çeşitli bölgelerde görüntüledi.
Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi Ayazçay mevkiinde BOTAŞ'a ait olan doğalgaz boru hattı sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Yaşanan patlama nedeniyle gökyüzünü aydınlatan alevler Sakarya'nın birçok farklı bölgesinden görüldü. Patlamanın yaşandığı bölgede ve çevresinde ikamet eden vatandaşlar, büyük bir patlama sesinin ardından korkarak sokaklara çıktı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen dehşet anları vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa
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