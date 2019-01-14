Patlamanın Hemen Sonrasında Çekilen Görüntüler Kamerada

Patlamanın hemen sonrasında çekilen görüntüler kamerada Patlama sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı Yaşanan patlama esnasında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadıSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz boru hattı patlamasında korkuyla sokaklara...

Patlamanın hemen sonrasında çekilen görüntüler kamerada

Patlama sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı

Yaşanan patlama esnasında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı



SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz boru hattı patlamasında korkuyla sokaklara fırlayan vatandaşlar, dehşet anlarını cep telefonu kameralarıyla çeşitli bölgelerde görüntüledi.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi Ayazçay mevkiinde BOTAŞ'a ait olan doğalgaz boru hattı sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Yaşanan patlama nedeniyle gökyüzünü aydınlatan alevler Sakarya'nın birçok farklı bölgesinden görüldü. Patlamanın yaşandığı bölgede ve çevresinde ikamet eden vatandaşlar, büyük bir patlama sesinin ardından korkarak sokaklara çıktı. Şehrin birçok farklı bölgesinden görülen dehşet anları vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım

Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı

Asansörde İç Çamaşırlı Paylaşım Yapan Tuba Ünsal, Tepki Çekti