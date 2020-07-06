Patlamanın olduğu bölgedeki kimyasal atıklar boşaltılıyor - Son Dakika

Patlamanın olduğu bölgedeki kimyasal atıklar boşaltılıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında, bölgedeki kimyasal atıklar ve yanmamış barutlar boşaltılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında, bölgedeki kimyasal atıklar ve yanmamış barutlar boşaltılıyor.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası bölgede incelemeler aralıksız olarak sürüyor. Bu kapsamda bölgede AFAD koordinesinde KBRN ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından patlamadan geriye kalan kimyasal atıklar, patlamamış havai fişekler ve yanmamış barutlar tespit edilerek kolluk kuvvetleri gözetiminde İZAYDAŞ kamyonlarına yükleniyor. Bölgede herhangi bir yanma ve patlama daha meydana gelmemesi için önlemler alındı. Ekipler tarafından yapılan kimyasal atık boşaltma çalışmaları havadan görüntülendi.


Öte yandan bu kimyasal atıkların ve patlamamış havai fişeklerin İZAYDAŞ ekipleri tarafından imha edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Patlamanın olduğu bölgedeki kimyasal atıklar boşaltılıyor - Son Dakika
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