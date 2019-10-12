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Patlamanın olduğu bölgenin son durumu kamerada

38 dakika önce

Patlamanın olduğu bölgenin son durumu kamerada -8 sivil şehidin verildiği ve 35 kişinin yaralandığı hain saldırının ardından bölge görüntülendi Saldırıda yaralananların yakınları konuştuMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine teröristlerce Kamışlı'dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği...

Patlamanın olduğu bölgenin son durumu kamerada

-8 sivil şehidin verildiği ve 35 kişinin yaralandığı hain saldırının ardından bölge görüntülendi

Saldırıda yaralananların yakınları konuştu

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine teröristlerce Kamışlı'dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokak'taki hasar görüntülendi.

Nüsaybin ilçesinde teröristlerce Kamışlı'dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokak'ta 8 sivil hayatını kaybetmiş, 35 kişi ise yaralanmıştı. Evi hasar gören mahalle sakinlerinden Seyfettin Ağırman, saldırıda şehit düşen sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ağırman, "Saldırıda, bizim eve doğru bir havan mermisi atıldı. Ön tarafa da bir havan atılmış. Olayı merak edenler, yaralı ve ölü var mı diye gelmişler. Onlar buraya geldikten sonra üçüncü ve dördüncü havan düşmüş. Kendileri şehit oldu. Burası işlek bir yer" dedi.

Saldırıda yaralanan Ceren Türe'nin annesi konuştu

Terör saldırısında kızı yaralanan anne Behiye Türe, kızı Ceren Türe'ye evlerinin kapısını açtığı sırada havan mermisi parçalarının isabet ettiğini belirterek, kızının boyun, kol ve göğsünden yaralandığını bildirdi. Türe, "Bizim burada patlama olmuş, kızım aradı. Kızım Ceren Türe'de kapıyı açarken yaralanmış, kolu, göğsünden yaralanmış bütün olay kapımızın önünde oldu. Çok mağduruz" diye konuştu.

Patlamanın olduğu bölgenin son durumu kamerada

Nusaybin, Mardin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:57 Kaynak: İHA
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