Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (3) - Son Dakika

Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (3)
'KAYIP 1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrika arazisi ve çevrede devam eden arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 1 kişi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
'KAYIP 1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrika arazisi ve çevrede devam eden arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 1 kişi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 2 kişinin yakınlarına bilgi verildiğini belirten Vali Kaldırım, "Arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yeni tespit edilen 2 cansız bedenle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem de Sakarya'mıza başsağlığı diliyorum. Sabah hastanelerde 8 yaralı olduğunu ifade etmiştim, şu an itibariyle hastanelerde yatan hasta sayımız 5'e düştü. 1'i il dışında Kartal'da yanık tedavisi görüyor. 1'inin durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Ben tekrar yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Tüm ekiplerimiz burada, sahada çalışmaya devam ediyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:57 Kaynak: DHA
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