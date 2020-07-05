Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (4) - Son Dakika

KIZ KARDEŞLERİNİN TEDAVİSİ İÇİN ÇALIŞIYORDU

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın (26) cansız bedeni, yapılan otopsi sonucu tespit edildi. Acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşarken, ailenin Erenler ilçesinde bulunan evi vatandaşların ve yakınlarının akınına uğradı. Halis Yılmaz'ın fiziksel rahatsızlıkları bulunan kız kardeşlerinin tedavisi ve ailesinin geçimi için çalıştığı belirtildi.

Halis Yılmaz'la birlikte çalışan İsmail Sevinç , "Halis, eşimin kuzeni olur. Yıllardır beraberiz, birlikte çalışıyoruz. Güler yüzlü, çalışkan ve hayat dolu bir çocuktu. Bende 11 yıldır aynı fabrikada çalışıyorum. Bende patlamadan çıktım. Olay çok ani gelişti, patlama silsilesi çok hızlı gelişti. Biz yaklaşık 3 saat Halis'i aradık ama bulamadık. Bugün cenazeyi kaldıracağız." dedi.

Halis Yılmaz'ın sürekli tedavi görmesi gereken 2 kardeşinin yükünü üstlendiğini belirten İsmail Sevinç, "Halis bekar ama 2 kardeşi var devamlı tedaviye muhtaç olan. Bunların tedavilerini ve masraflarını üstlenmişti. Halis kardeşleri ve ailesi için çalışan bir çocuktu. Bütün çabası, bütün isteği ailesinin ve kardeşlerinin daha iyi olması üstüne kuruluydu. Kardeşleri ve ailesi iyi olsun isterdi, sürekli annem annem derdi." diye konuştu.