Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (7) - Son Dakika

Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (7)

PATLAMADA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın cenazesi, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1042 Sokak'ta bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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