Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (7) - Son Dakika

Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (7)

PATLAMADA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın cenazesi, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1042 Sokak'ta bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

PATLAMADA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın cenazesi, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1042 Sokak'ta bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Yılmaz ailesinin yakınlarıyla ile vatandaşlar katıldı.

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Vali Kaldırım cenaze namazı öncesinde Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz'ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı sonrasında Halis Yılmaz'ın bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Halis Yılmaz'ın cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda vefat eden işçilerin Muhammet Aygün ve Erhan Ateş oldukları açıklandı. Muhammet Aygün ve Erhan Ateş'in ailelerine acı haber verildi. Aygün'ün ailesine acı haberi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu verdi.


Hendek, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor (7) - Son Dakika

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