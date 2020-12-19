Gaziantep Valisi Davut Gül: "Yangının, hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı görülüyor" - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül: "Yangının, hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı görülüyor"

GAZİANTEP - Gaziantep'te 9 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği hastanede inceleme yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yangının, hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı görülüyor" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sabah erkek saatlerde Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki oksijen tüpünün patladığı ve 9 kişinin öldüğü özel hastanede inceleme yaptı. İnceleme sonrasında açıklama yapan Vali Gül, patlama ve yangının sebebi ile ilgili, "Teknik bir arızadan, dolayı teknik bir sebepten dolayı, tam olarak sebebini bilmiyoruz. Olayın oluş şekli, teknik olarak yangınının cihazlardan meydana geldiği görülüyor. Olayın oluş şekli, teknik olarak hastalara oksijen verilen cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. Ayrıntıları hem savcılık boyutuyla, sağlık bakanlığı boyutuyla ileri süreçte ortaya çıkacak. Görünürde olan hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı yönündedir" dedi.

Zamanında müdahale daha büyük faciayı önledi

Vali Davut Gül, hastanenin yangına zamanında müdahalesinin daha büyük bir faciayı önlediğini belirterek, "Yoğun bakımın kapasitesi 20 kişiydi, 19 kişi yatıyordu. 8 hastamız vefat etti, 11'i de değişik hastanelere nakledildi. Yangın çıktığında hemen müdahale edilmiş hastanenin kendi imkanları ile, yangın diğer birimlere sirayet etmeden söndürülmüş. Bu arada hastalarımız hastanelere nakledilmiş. Gördüğünüz gibi hastanenin işleyişi, ve hastalarımızın mağduriyeti anlamında olumsuz bir durum yok" şeklinde konuştu.

Cenazelerden 2'si Siirt'e biri Kahramanmaraş'a gönderilecek

Olayda ölenlerden 2'sinin cenazesinin defin edilmek üzere Siirt'e, birinin ise Kahramanmaraş'a gönderileceğini kaydeden Gül, "Vefat edenlerle ilgili savcılığımız soruşturuyor. Aynı otopsi işlemleri devam ediyor. Otopsi tamamlandığında definleri ile ilgili 3 tanesi il dışına gönderilecek, 5 tanesi ilimizde defin edilecek. Bu 3 kişinin 2'si Siirt'e biri Kahramanmaraş'a gidecek. Gaziantep'teki 5 kişinin cenazesinden ise 3'ü ilçelere gönderilecek. 2'si de merkezde defin edilecek. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlar konuyu yakından takip ediyor

Vali Gül, olayın ilk olduğu andan itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün olayı yakından takip ettiğini sözlerine ekledi. Hastanenin tüm tedbirlerinin aldığını ifade eden Gül, "Tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu, denetimlerde herhangi bir aksaklığının olmadığı bir hastane. Olayın olduğu andan itibaren hem İçişleri bakanımız, hem Sağlık Bakanımız, hem de adalet bakanımız konuyu birebir takip ettiler. Hastalarımız nakledildi, tedavileri devam ediyor. Dışarıda kalan bir hasta yok, yoğun bakım sıkıntısı çeken herhangi bir hastamız yok. Vefat edenlerle ilgili süreci, sosyal hizmetler boyutuyla, kızılay boyutuyla, savcılık, belediye, mezarlıklar ve savcılık boyutuyla, her yönüyle koordine ediyoruz" diye konuştu.