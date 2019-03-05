Son Dakika Haberleri: Patlamanın Sebebi Açıklandı: Eyp

Patlamanın Sebebi Açıklandı: Eyp

2 saat önce

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının (EYP) neden olduğun açıkladı.

Patlamanın Sebebi Açıklandı: Eyp, System.String[]
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen patlamaya el yapımı patlayıcının (EYP) neden olduğun açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu sabah Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynak Sokak'ta (S.A.) adlı bayanın çöpten aldığı kovayı kaldırıma bıraktığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi yaralanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede EYP olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel
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