Patlamanın şoke eden görüntüsü - Son Dakika

Patlamanın şoke eden görüntüsü

Patlamanın şoke eden görüntüsü Patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlarken, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan evlerin camları kırıldı.

Patlamanın şoke eden görüntüsü

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Patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlarken, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan evlerin camları kırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamanın etkisi ile yaklaşık yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İkizce Müslim Mahallesi'nde bulunan birçok evin camları kırıldı. Yaşanan patlama nedeni bir evin çatısında bulunan tavan döşemeleri çöktü. Patlamanın meydana geldiği kamyonun parçaları ise olay yerine yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıkta bulundu.

"Çok korktuk"

Patlamanın etkisi ile evinin camları kırılan Ramiz Balcıoğlu isimli vatandaş, "Ben içeride oturuyordum. Bir anda bir ses duydum. Sarsıntı oldu camlar kırıldı. Çok korktuk. Deprem oldu sandık. Evlerde hasar var. Aracın parçalarını arkadaşlar burada buldu" dedi.

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patlamanın şoke eden görüntüsü - Son Dakika
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