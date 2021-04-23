Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İSTANBUL - Bağcılar'da patlamanın yaşandığı ambalaj fabrikası drone ile havadan görüntülendi. Patlama sonrası fabrikada büyük hasar oluştuğu görüldü.

Bağcılar'da sabaha karşı 05: 00 sıralarında iki katlı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşanmış, olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmişti. Patlamanın yaşandığı fabrika drone ile havadan görüntülendi. Drone görüntüleriyle fabrikanın şiddeti de gün yüzüne çıktı. Patlamanın etkisiyle fabrikada büyük hasarın meydana geldiği görüldü