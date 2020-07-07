Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı (2)

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulundu.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulundu. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın yürütülmekte olduğu ve 4 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Temmuz tarihinde saat 11.15 sularında, Sakarya Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen, 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olayın meydana gelmesinde ilk etapta, kusur ve ihmali bulunduğu değerlendirilen şüpheliler A.A. (Fabrika sorumlu müdürü), H.A.V. (Fabrika müdürü/genel ustabaşı), E.Ö. (genel ustabaşı) ve A.B. (iş güvenliği uzmanı) gözaltına alınmış olup, sevk edilen sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır."

TUTUKLANANLARIN VE ÇALIŞANLARIN İFADELERİ ÖRTÜŞTÜ

Tutuklanan şüpheliler ve 100'ün üzerinde çalışanın ifadelerinin örtüştüğü, fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceğinin değerlendirildiğinin belirtildiği açıklamada şöyle dendi:

"Fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüphelilerin ve alınan 100'ün üzerindeki diğer çalışanların birbiri ile örtüşen beyanları, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işverenin alınan bütün önlemlere uyulmasını temin etmek, geniş bir kontrol mekanizması kurarak, iş güvenliğini işçinin inisiyatifine ve özenine bırakmadan, tehlikelere karşı bilinçlendirmek, iş disiplinini sağlamak, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması yönünde denetim ve gözetim yükümlülüğünün de bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirilmiş olup, 7 Temmuz günü sabah saatlerinde gözaltı talimatı verilmiştir. Fabrika sahipleri A.R.E.C. ve Y.C. gözaltına alınmış olup, ifade işlemlerine devam edilmektedir. Soruşturma bütün yönleriyle hassasiyetle yürütülmektedir."

HABER: Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ SAKARYA,


Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı (2) - Son Dakika
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