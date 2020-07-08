Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı (4) - Son Dakika

Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı (4)
BABA SERBEST, OĞLU TUTUKLANDIMahkemeye çıkan fabrika sahibi Ali Rıza Ergenç Coşkun adli kontrol şartıyla salıverilirken, oğlu Yaşar Coşkun'un ise tutuklanmasına karar verildi.
BABA SERBEST, OĞLU TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkan fabrika sahibi Ali Rıza Ergenç Coşkun adli kontrol şartıyla salıverilirken, oğlu Yaşar Coşkun'un ise tutuklanmasına karar verildi.
Haber: SAKARYA,
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 01:03 Kaynak: DHA
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