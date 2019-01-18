Patlamanın Yaşandığı Malkara'da Otobüs Seferleri Eski Otogarda Başladı
1 saat önce
Patlamanın yaşandığı Malkara'da otobüs seferleri eski otogarda başladıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği yeni otobüs terminali geçici bir süreyle kapatılırken otobüs seferleri eski otogarda yapılmaya başladı.
Patlamanın yaşandığı Malkara
'da otobüs seferleri eski otogarda başladı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara ilçesinde patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği yeni otobüs terminali geçici bir süreyle kapatılırken otobüs seferleri eski otogarda yapılmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlama sonucu Yeni Otobüs Terminali binası hasar görmüş ve tadilat tamamlanana kadar geçici süreyle kapatılmıştı. Otobüs firmalarının Atatürk Bulvarı
üzerindeki eski otogara taşınmasının ardından otobüs seferleri burada yapılmaya başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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