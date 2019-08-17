Patlamanın yaşandığı o bina havadan görüntülendi
46 dakika önce
Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.
Sancaktepe Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi. Mevlana Mahallesi Kemal Koçak
Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında bulunan dairede saat 07.30'da iddiaya göre doğalgaz patlaması meydana gelmişti. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yıkılmıştı. Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
(Halit Arslan/İHA)
İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı Adnan Menderes'in torunu, yeni partinin başına mı geçecek? Şemdinli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı