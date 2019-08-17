Son Dakika Haberleri: Patlamanın yaşandığı o bina havadan görüntülendi
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Patlamanın yaşandığı o bina havadan görüntülendi

46 dakika önce

Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi. Mevlana Mahallesi Kemal Koçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında bulunan dairede saat 07.30'da iddiaya göre doğalgaz patlaması meydana gelmişti. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yıkılmıştı. Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
(Halit Arslan/İHA)
Sancaktepe, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
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