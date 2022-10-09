Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen olayda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alev alev yanan cipi, 'Patlamasını bekliyoruz' diyerek görüntüledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.