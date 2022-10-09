Alev alev yanan cipi, "Patlamasını bekliyoruz" diyerek görüntüledi - Son Dakika
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Alev alev yanan cipi, "Patlamasını bekliyoruz" diyerek görüntüledi

09.10.2022 10:53

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alev alev yanan cip paniğe sebep olurken cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde yangın anını kaydan alan kişinin, "Cayır cayır yanıyor, patlamasını bekliyoruz" dediği duyuldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen olayda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

CİPTEN GERİYE DEMİR YIĞINLARI KALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında cipten geriye demir yığınları kaldı.

"ŞU ANDA ARABA CAYIR CAYIR YANIYOR"

Cipin alev alev yanışı ise vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangın anını kayda alan kişinin, "Şuanda araba cayır cayır yanmakta, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir mola tesisin önünde arabanın patlamasını bekliyoruz" dediği duyuldu.

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Kaynak: İHA

Sakarya, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan cipi, 'Patlamasını bekliyoruz' diyerek görüntüledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev alev yanan cipi, "Patlamasını bekliyoruz" diyerek görüntüledi - Son Dakika
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