Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında cipten geriye demir yığınları kaldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Patlamasını bekliyoruz' diyerek alev alev yanan cipi kayda aldı - Son Dakika

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