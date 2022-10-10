"Patlamasını bekliyoruz" diyerek alev alev yanan cipi kayda aldı - Son Dakika
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"Patlamasını bekliyoruz" diyerek alev alev yanan cipi kayda aldı

10.10.2022 00:57
"Patlamasını bekliyoruz" diyerek alev alev yanan cipi kayda aldı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alev alev yanan cip paniğe sebep oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alev alev yanan cip paniğe sebep oldu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüde, yangın anını kaydan alan kişinin, "Cayır cayır yanıyor, patlamasını bekliyoruz" dediği duyuldu.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında cipten geriye demir yığınları kaldı.

Cipin alev alev yanışı ise vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangın anını kayda alan kişinin, "Şuanda araba cayır cayır yanmakta, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir mola tesisin önünde arabanın patlamasını bekliyoruz" dediği duyuldu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Patlamasını bekliyoruz' diyerek alev alev yanan cipi kayda aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Patlamasını bekliyoruz" diyerek alev alev yanan cipi kayda aldı - Son Dakika
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