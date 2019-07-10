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Patlamaya ilişkin 6 şahıstan 3'ü tutuklandı

23 dakika önce

Patlamaya ilişkin 6 şahıstan 3'ü tutuklandıHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa
Patlamaya ilişkin 6 şahıstan 3'ü tutuklandı
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz'da meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 21 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1'i ise sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Patlamaya ilişkin 6 şahıstan 3'ü tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
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