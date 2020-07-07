Patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı (2) - Son Dakika
Patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı (2)
Şüphelilerin Hendek İlçe Jandarma komutanlığına götürülmesi SAKARYA - Sakarya'daki patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı, Şüphelilerin Hendek İlçe Jandarmaya getirilmesi bekleniyor.
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7.07.2020 22:04:00. #1.13#
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