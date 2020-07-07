Patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı

Sakarya'daki il jandarma komutanlığından detay görüntüler SAKARYA - Sakarya'daki patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı, Şüphelilerin Hendek İlçe Jandarmaya getirilmesi bekleniyor.

Sakarya'daki il jandarma komutanlığından detay görüntüler SAKARYA - Sakarya'daki patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı, Şüphelilerin Hendek İlçe Jandarmaya getirilmesi bekleniyor.

Jandarma, Sakarya, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Patlamaya ilişkin fabrika sahibi iki kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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