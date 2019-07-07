Son Dakika Haberleri: Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu

2 dakika önce

Siirt'te bir kutlama esnasında patlatılan havai fişekler otları tutuşturunca yangın çıktı.

Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu, System.String[]
Siirt'te bir kutlama esnasında patlatılan havai fişekler otları tutuşturunca yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Siirt-Botan Çayı Deliklitaş'ta meydana geldi. Kutlama esnasında patlatılan havai fişekten sıçrayan alev otlara tutuştu. Kısa sürede iki ayrı yerde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay gelen giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonundan an be an kaydedildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Sakarya'da 70 kişi dernekte yedikleri yemekten zehirlendi Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı! Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 23:45:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]