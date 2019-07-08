Son Dakika Haberleri: Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu
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Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu

27 dakika önce

Patlatılan havai fişek yangına sebep olduSİİRT - Siirt'te bir kutlama esnasında patlatılan havai fişekler otları tutuşturunca yangın çıktı.

Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu
SİİRT - Siirt'te bir kutlama esnasında patlatılan havai fişekler otları tutuşturunca yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Siirt- Botan Çayı Deliklitaş'ta meydana geldi. Kutlama esnasında patlatılan havai fişekten sıçrayan alev otlara tutuştu. Kısa sürede iki ayrı yerde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay gelen giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonundan an be an kaydedildi.
Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
Siirt, Genel
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