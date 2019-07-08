Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu
27 dakika önce
Patlatılan havai fişek yangına sebep olduSİİRT - Siirt'te bir kutlama esnasında patlatılan havai fişekler otları tutuşturunca yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu
SİİRT - Siirt
'te bir kutlama esnasında patlatılan havai fişekler otları tutuşturunca yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Siirt- Botan Çayı
Deliklitaş'ta meydana geldi. Kutlama esnasında patlatılan havai fişekten sıçrayan alev otlara tutuştu. Kısa sürede iki ayrı yerde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay gelen giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonundan an be an kaydedildi.
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