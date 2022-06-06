Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı - Son Dakika
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Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı

06.06.2022 16:40
Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde asker çantasına benzeyen şüpheli bir çanta alınan güvenlik önlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından patlatıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde asker çantasına benzeyen şüpheli bir çanta alınan güvenlik önlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından patlatıldı. Şüpheli çantadan ise dondurulmuş balık çıktı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Öveçli Mahallesi yol kavşağına öğle saatlerinde asker çantasına benzeyen bir çanta bırakıldığının bildirilmesi üzerine olay yerine giden emniyet ve jandarma güçleri çanta sahibinin bulunmasının mümkün olmadığını tespit ederek Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne ait Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince emniyet tedbirleri alınarak şüpheli çanta patlatıldı. Patlatılan çantadan dondurulmuş balık çıkarken, emniyet için tek şeride düşürülen yol, yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı. - MANİSA

Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı
Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı
Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı
Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı

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Kaynak: İHA

Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı - Son Dakika

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