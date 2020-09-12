Patlattığı dinamit sonu oldu - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hazine arayan defineci, patlattığı dinamit sebebiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda Talip Şişik (47), hazine ararken dinamit patlattı. Şişik, yakınında patlayan dinamit sebebiyle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Şişik'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ