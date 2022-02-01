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Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü - Son Dakika

Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü

01.02.2022 17:06

Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü Elazığ'da patlayan boru nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da patlayan boru nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Karşıyaka Mahallesi'nde su şebekesinin borusu patladı. Basınçla birlikte su, asfaltın altından çıkarak, mahalleye doldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Sokaktaki bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su basması nedeniyle vatandaşlar da evlerine dolan suyu tahliye için çaba harcadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler patlayan boruya müdahale etti.

Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü
Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü
Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü

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Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü - Son Dakika
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