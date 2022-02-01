Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü - Son Dakika

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Patlayan boru nedeni ile evleri su bastı, yollar göle döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da patlayan boru nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Karşıyaka Mahallesi'nde su şebekesinin borusu patladı. Basınçla birlikte su, asfaltın altından çıkarak, mahalleye doldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Sokaktaki bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su basması nedeniyle vatandaşlar da evlerine dolan suyu tahliye için çaba harcadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler patlayan boruya müdahale etti.