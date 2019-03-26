Son Dakika Haberleri: Patlayan Borudaki Su Metrelerce Yükseğe Fışkırdı

Patlayan Borudaki Su Metrelerce Yükseğe Fışkırdı

1 saat önce

Şanlıurfa'da şehir şebekesine ait su borusu patladı.

Patlayan Borudaki Su Metrelerce Yükseğe Fışkırdı, System.String[]
Şanlıurfa'da şehir şebekesine ait su borusu patladı. Basınç nedeniyle su yaklaşık 15 metre yükseğe fışkırdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi yakınlarında şehir şebekesine ait su borusu patladı. Bilinmeyen bir nedenle patlayan borudaki su tazyikle yaklaşık 15 metre yükseğe fışkırdı. Suyun asfaltı yerinden söküp fışkırdığı o anlar, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bölgeye giden ekiplerin boruyu tamir etmek için çalışma başlattıkları belirtildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:12 Kaynak: İHA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler Çiftlik Bank İddianamesinin Detayları Ortaya Çıktı! Tosun, Binlerce Kişiyi Böyle Dolandırmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patlayan Borudaki Su Metrelerce Yükseğe Fışkırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]