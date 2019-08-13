Patlayan borudaki su, metrelerce yükseğe fışkırdı

Patlayan borudaki su, metrelerce yükseğe fışkırdıSİVAS'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayan şebeke borusundaki su metrelerce yükseğe fışkırdı.

Patlayan borudaki su, metrelerce yükseğe fışkırdı

SİVAS'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayan şebeke borusundaki su metrelerce yükseğe fışkırdı.

Olay Aydoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sami Aydın Tüneli Aydoğan çıkışı yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı su borusu patladı. Patlama sonrası borudaki tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. Çevredekiler durumu Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SİBESKİ) ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile bölgeden geçen su hattı kesilerek, suyun boşa akması engellendi. Patlayan su borusu ekipler tarafından onarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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