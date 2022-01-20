PATLAYAN SU ŞEBEKESİ BUZDAĞI OLUŞTURDU - Son Dakika

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde soğuk sebebiyle patlayan su şebekesinden fışkıran su buz dağı oluşturdu. Apartman boyunda yükselen buz dağı vatandaşların ilgisini çekti.

Malazgirt ilçesi Danişmentgazi Mahallesi 15 Evler mevkisinde içme suyu şebekesi patladı. Şebekeden fışkıran su, sıfırın altında 23 derecede donarak buz dağına dönüştü. Şebekenin patladığı yerin hemen yanındaki ağacı da saran buz kütlesi vatandaşların da ilgisini çekti. Mahalledeki buz dağını gören vatandaşlar, hem fotoğraf çekti hem de selfie çekildi.

Mahalle sakinlerinden Yağmur Eşin, "Burada aslında gördüğünüz su boru hattı. Bu su boru hattı patlayarak bir şelale görüntüsü oluşturdu. Boru hattından fışkıran sular donarak buz dağını oluşturdu. Aslında ayağımızı vurduğumuzda da buz olduğunu görebiliyoruz" dedi.