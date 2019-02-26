Son Dakika Haberleri: Patlayan Bulaşık Makinesi Evi Küle Çeviriyordu

Patlayan Bulaşık Makinesi Evi Küle Çeviriyordu

23 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın 2. katındaki evde bulaşık makinesinin patlaması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlayan Bulaşık Makinesi Evi Küle Çeviriyordu, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın 2. katındaki evde bulaşık makinesinin patlaması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Boncuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ayşe D. isimli bir vatandaşa ait 3 katlı binanın 2. Katında bulunan evin mutfak kısmında çalışır vaziyetteki bulaşık makinesi henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı. Patlayan makinedeki alevlerin sıçraması sonucunda yangın çıktı. Durumu fark eden Ayşe D. panikle evden dışarı çıkarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürfe sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

İtfaiye, Körfez, Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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