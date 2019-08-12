Son Dakika Haberleri: Patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu
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Patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu

31 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir evde, çamaşır makinesinin büyük bir gürültüyle patlamasının ardından yangın çıktı.

Patlayan çamaşır makinesi yangına neden oldu, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesindeki bir evde, çamaşır makinesinin büyük bir gürültüyle patlamasının ardından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Çaltı Mahallesi'nde Meşkure Özdemir'e (59) ait evde, çamaşır makinesi büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı.
Ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın maddi hasara yol açarken evde bulunan Meşkure Özdemir ile yakınları Cihan Özdemir ve Nezahat Özdemir sinir krizi geçirdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:36 Kaynak: AA
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