Üye Girişi
PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU ALEV ALDI-3 - Son Dakika

PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU ALEV ALDI-3

06.12.2021 09:42

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kazı çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusu alev aldı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kazı çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay, saat 16.00 sıralarında Sincan Atatürk Mahallesi'ndeki Lale Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda yapılan kazı çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusu alev aldı. Yükselen alevler meydanda paniğe neden oldu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis yolu trafiğe kaparak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-

PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU ALEV ALDI-3
PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU ALEV ALDI-3
PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU ALEV ALDI-3
PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU ALEV ALDI-3

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Doğalgaz, İtfaiye, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU ALEV ALDI-3 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 11:56 İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı
Çam kozalağı şurubunun faydaları 11:52 Çam kozalağı şurubunun faydaları Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
11:52 Çam kozalağı şurubunun faydaları
11:50 Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!
11:41 Son dakika magazin haberleri
11:40 Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı
11:36 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var         
12:10
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Cenk Tosun'la anlaşmaya varıldı Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Cenk Tosun'la anlaşmaya varıldı         
11:56
Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız! Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!         
11:51
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!         
11:35
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi         
21:14
Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 12:14:09. #1.12#
SON DAKİKA: PATLAYAN DOĞALGAZ BORUSU ALEV ALDI-3 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement