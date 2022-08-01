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Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler

Binanın elektrik hattında çıkan patlamalar paniğe neden oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir binanın elektrik tesisatında meydana gelen patlamalara vatandaşlar suyla müdahale etti. Korku ve paniğin yaşandığı o anlarda vatandaşların suyla müdahalesi pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın giriş kısmında yer alan elektrik tesisatında patlamalar meydana geldi. Patlama sesinin ardından alev alev yanan elektrik tesisatını gören bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlar ise şişelere doldurdukları suyla patlayan elektrik kablolarına müdahale etti. Pes dedirten görüntülerin yaşandığı olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binada maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.