Son Dakika Haberleri: Patlayan Hes Kanalı Tarlaları Sular Altında Bıraktı

Patlayan Hes Kanalı Tarlaları Sular Altında Bıraktı

6 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hidroelektrik santralinin su kanalı patlayınca çevredeki tarlalar sular altında kalarak zarar gördü.

Patlayan Hes Kanalı Tarlaları Sular Altında Bıraktı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hidroelektrik santralinin su kanalı patlayınca çevredeki tarlalar sular altında kalarak zarar gördü.

Safranbolu'ya bağlı Aşağı Güney Köyü'nden geçen Soğanlı Çayı üzerindeki hidroelektrik santrali regülatöründen yükleme havuzuna su taşıyan iletim tünellerindeki beton kanallar, önceki gece saatlerinde patladı. Patlamayla birlikte taşan su yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Soğanlı Çayı'na karıştı. Çevrede ekili ve ekili olmayan çok sayıda tarla sular altında kalarak zarar gördü. Tarlası zarar gören vatandaşlardan adeta sel olup akan suyun verdiği tahribatı cep telefonuyla görüntüleyip duruma tepki gösterdi. Kanala su verilmesi kesilerek, onarım çalışması başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:16 Kaynak: İHA

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