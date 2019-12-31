Patlayan içme suyu hattı ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Patlayan içme suyu hattı ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Patlayan içme suyu hattı ortalığı savaş alanına çevirdi

6 saat önce

Adıyaman-Malatya Karayolunun altından geçen içme suyu hattında meydana gelen patlama sonrasında yol savaş alanına döndü.

Patlayan içme suyu hattı ortalığı savaş alanına çevirdi, System.String[]

Adıyaman- Malatya Karayolunun altından geçen içme suyu hattında meydana gelen patlama sonrasında yol savaş alanına döndü. Patlayan borudan çıkan sular metrelerce yükseldi.


Edinilen bilgilere göre, dağdan Adıyaman merkeze getirilen Koru içme suyu hattının Adıyaman- Malatya Karayolu Pirin mevkisinden geçen kısımı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Demir borunun patlaması sonrasında karayolunun bir kısmı suya kapıldı. İçme sularının metrelerce havaya yükseldiği yolda Adıyaman- Malatya Karayolunu kullanan sürücülerde zor anlar yaşadı. Tazyikli suların parçaladığı asfalttan kopan taş parçaları karayoluna dağıldı. Saatlerce akan içme suyu, görevlilerin olay yerine gelmesiyle kapatıldı. Suyun kapatılması sonrasında sürücüler yolu kontrollü bir şekilde kullanmaya devam etti. Görevliler tarafından demir borunun tamir edilmesi sonrasında akıntıya kapılan yolun eski haline getirileceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta öldürüldü
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
19:31 Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı - Son Dakika Haber
19:25 Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Son Dakika Haber
19:24 Hong Kong'da 2020 kutlanıyor - Son Dakika Haber
19:24 Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
19:20 Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir? - Son Dakika Haber
18:55 Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:35:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Patlayan içme suyu hattı ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]