Son Dakika Haberleri: Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı
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Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi ağır yaralandı.

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki apartmanda, Sevim Tufan'a ait birinci katta bulunan evin camla kapatılan balkonundaki klima motoru patladı.
Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları da kırıldı. Olay sırasında evde bulanan ve yıkılan bölümden düşen Tufan ağır yaralandı.
Sevim Tufan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin'e sevk edildi.
Bu arada, olay sırasında yan binadaki bir ev ile park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı.
İtfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra cumhuriyet savcısı da patlama yaşanan evde inceleme yaptı.
Yeşilyurt Mahallesi, Anamur, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:55 Kaynak: AA
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