Evini kontrol ettirdi, patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Evini kontrol ettirdi, patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

24.02.2023 15:04

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma ve can kaybına neden olurken, Batman'da 18 dairelik 25 yıllık binanın kolonlarını kontrol eden bina sakinleri, patlayan kolonların tuğladan beton kolon olduğunu fark etti.

Deprem sonrası ülke genelinde olduğu gibi Batman'da da binaların sağlamlığı sorgulanmaya başlandı. Batman Yeni Mahalle Komando Caddesi üzerinde bulunan 18 dairelik 25 yıllık binanın kolonlarını kontrol eden bina sakinleri, patlayan kolonlardan çıkanlar karşısında şoke oldu. Bina sakinlerinden Bahaddin Ersöz, binalarında 4 kolon yerine tuğladan yapılmış kolonların olduğunu belirtti.

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

"YETKİLİLERDEN ACİL YARDIM İSTİYORUZ"

Gördükleri karşısında şoke olduklarını belirten bina sakinlerinden Bahaddin Ersöz, "Gördüğünüz gibi kolonlar tuğladan yapıldığı için bina ağır hasarlı olmuş. Bu kolonlar tuğla olduğundan dolayı binamızda 8 tane ana kolonumuz ağır hasarlı. Ağır hasarlı olduğundan dolayı 18 daire ve 2 tane dükkanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Dükkan ve daire sahipleri mağdur durumda. Daire sahipleri eşyalarını almadan hırsızlar binaya girerek çoğu eşyalarımızı çalmışlar. Dükkan sahipleri de eşyaların çoğunu dışarı atmışlar. Giden gelen eşyalarını talan etmiş. Binamızda 8 tane ana kolonumuz şu an çatlak ve binamıza giremiyoruz. Yetkililerden acilen yardım istiyoruz. Bizim kolonlar tuğladan olmamış olmasaydı hiçbir sorun olmazdı. Tuğladan yapılmış 4 tane kolonumuz var. Benim tahminim müteahhitler belediyeden izin almak için kolon görünümlü tuğla yapmışlar. Zaten içinde sadece tuğla var" dedi.

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

"KOLON HIRSIZLIĞINI İLK KEZ GÖRÜYORUZ"

Açıklamasının devamında "Kolon görünümlü bu tuğlalar çöktüğünden dolayı içerdeki ana kolonlardan 8 tanesi patlamış" diyen Ersöz, "Demirleri, betonları hepsi dışarı çıkmış. Ben inşaatçı bir insanım. Bu asla normal bir kolon değil. Batman'da böyle bir bina yok. Türkiye'de de bulamazsınız. Her türlü hırsızlığı gördük de tuğladan yapılmış kolon hırsızlığını ilk kez görüyoruz ve şu an şaşkınız. Bütün daire sahipleri bu durum karşısında şaşkın. Böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz. Bir an önce bizi mağdur eden insanların yetkililer tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

"HASARIMIZ ÇOK BURADA"

Bina sakinlerinden ve esnaf Ali Çelik ise binanın en alt katında esnaf olduğunu söyledi. Daha önce binanın alt katının daire olduğunu ve sonradan büyütülerek dükkana dönüştürüldüğünü kaydeden Çelik, "Biz esnaf olarak şu an mağduruz. Normalde burada giyim malzemelerim vardı. Hırsızlar tarafından bayağı bir malımın çalındığının farkına vardım. Baktım durum böyle ben de dışarıya attım. Şu an ürünlerim nerededir bilmiyorum. Hasarımız çok burada. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Şu an kolonlarımız normal kolon olmuş olsaydı herkesinki gibi bugün bu durumda olmazdık. Kolonlar tuğladan ve oynama yapıldığı için bu sıkıntıyı yaşadık. Zaten ilk depremde burası bayağı harabeye döndü. Mühendisler, inşaatçılar bunun ne şekilde olduğunu biliyorlar. Bu şekilde hasar oluştu şu an mağduruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Deprem sonrası binasını kontrol ettirdi, kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı Deprem sonrası binasını kontrol ettirdi, kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı Çoruh EDAŞ 'Enerji Destek Ekibi' deprem bölgesinde yardımlara devam ediyor Çoruh EDAŞ 'Enerji Destek Ekibi' deprem bölgesinde yardımlara devam ediyor Ev adeta yürüdü... Deprem evi 30 cm kaldırdı, 2 metre ileri taşıdı Ev adeta yürüdü... Deprem evi 30 cm kaldırdı, 2 metre ileri taşıdı

Kahramanmaraş, Deprem, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evini kontrol ettirdi, patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali ile ilgili sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki: Onlar ortağına çelme takma derdinde
16:35 Armağan Çağlayan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına 1 milyon TL bağışladığı iddiasını yalanladı: İsim benzerliği
16:29 "Bikini giyerim" demişti! Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesi sonrası bomba paylaşım
15:55 Çaresizliğin fotoğrafı! Engelli anne ve oğlu, yanan evlerini gözyaşları içinde izledi
15:56 "Kendimi Türkiye'ye ait hissetmiyorum" diyen Şevval Şahin'e tepki yağıyor
15:49 Yaptığı binalardan hiçbiri yıkılmayan müteahhit yayına çıktı, her sözü ders niteliğinde
15:43 "Deprem dede" 12 yıl önce Hatay için deprem uyarısı yapmış: Gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor
15:35 Altan Gördüm, Vahide Perçin adına sahte hesap açarak dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek uyardı: İtibar etmeyin
15:34 Diyanet TV'de sunucu Ali Erbaş'ı överken kantarın topuzunu kaçırdı
15:29 Akıllara 2008 geldi, kıyamet koptu! Fenerbahçe-Sevilla kurasını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 17:00:34. #1.12#
SON DAKİKA: Evini kontrol ettirdi, patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement