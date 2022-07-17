İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmaması sevindirdi. Emniyet, 112 Sağlık ve TREDAŞ ekipleri de olay mahallinde hazır bekletildi.

Olay, gece saat 04.20'de Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan D.'ye ait evdeki doğal gaz kombisi bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sesinin ardından balkonda yangın çıktı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Patlayan kombi yangın çıkardı - Son Dakika

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