Son Dakika Haberleri: Patlayan Lastiği Değiştirirken, Kamyon Çarptı

Patlayan Lastiği Değiştirirken, Kamyon Çarptı

1 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kamyon, lastiği patlayan otomobil ile çağırılan lastik tamircisinin aracına çarptı.

Patlayan Lastiği Değiştirirken, Kamyon Çarptı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kamyon, lastiği patlayan otomobil ile çağırılan lastik tamircisinin aracına çarptı. Bu sırada lastiği değiştirmeye çalışan lastik tamircisi Cengiz Akdemir, iki otomobilin arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Üniversiteler Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi. Mevlana Bulvarı yönüne giden Mehmet Özdemir yönetimindeki 06 MMT 30 plakalı otomobilin lastiği patladı. Özdemir, lastik tamircisi çağırdı. Gelen lastik tamircisi Cengiz Akdemir, kullandığı 06 FZ 8925 plakalı otomobili Özdemir'in aracının arkasına park edip, lastiği değiştirmek için çalışma başlattı. Bu sırada aynı yöne giden İsmail İnce yönetimindeki 06 FZ 3952 plakalı kamyon, arka arkaya park eden otomobillere çarptı. Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Cengiz Akdemir, yaralandı. Akdemir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdemir'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bulvarda kazanın olduğu istikamet, yaklaşık 1 saat araç geçişine kapandı. Kamyon şoförü İnce, polis ekiplerince gözaltına alındı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:23 Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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