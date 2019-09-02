Son Dakika Haberleri: Patlayan lastik korkuya neden oldu
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Patlayan lastik korkuya neden oldu

9 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, belediyeye ait park halindeki vidanjör aracının arka lastiği büyük gürültüyle patladı.

Patlayan lastik korkuya neden oldu, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, belediyeye ait park halindeki vidanjör aracının arka lastiği büyük gürültüyle patladı. Patlama sesi çevrede korkuya neden olurken olay yerine polis ve itfaiye çağırıldı.
İlçede çalışma yapan belediyeye ait 27 KM 217 plakalı vidanjörün arka lastiği Hacıali Öztürk Mahallesi'nde park halindeyken büyük gürültü ile patladı. Çevrede paniğe neden olan patlama sesini duyanlar itfaiye ve polise haber verdi. Polisler yaptığı araştırmada patlama sesinin vidanjörün lastiğinden kaynaklandığını anladı.
İtfaiye ise patlama ile birlikte dumanların yükseldiği janta su sıkarak soğutma çalışması yaptı.


İslahiye, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
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