PATLAYAN LASTİKTEN ÇIKAN KIVILCIM, TIR'IN DORSESİNİ YAKTI - Son Dakika

Diyarbakır yönüne giden 73 FA 066 plakalı TIR'ın patlayan lastiğinden çıkan kıvılcımlar, dorsede yangına neden oldu. Dorseden dumanın yükseldiğini gören sürücü, TIR'ı durdurup, inerek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?