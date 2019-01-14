Son Dakika Haberleri: Patlayan Piknik Tüpü, 2 Yaşlı Adamın Kaldığı Binayı Kül Etti

Patlayan Piknik Tüpü, 2 Yaşlı Adamın Kaldığı Binayı Kül Etti

20 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde İbrahim Üner (87) ile Necati Kandemir'in (68) oturdukları eski bir fabrikanın bekçi kulübesi, üzerinde yemek bulunan piknik tüpünün patlamasıyla yandı.

Patlayan Piknik Tüpü, 2 Yaşlı Adamın Kaldığı Binayı Kül Etti, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde İbrahim Üner (87) ile Necati Kandemir'in (68) oturdukları eski bir fabrikanın bekçi kulübesi, üzerinde yemek bulunan piknik tüpünün patlamasıyla yandı. Yangından yara almadan kurtulan iki yaşlı adama komşuları evlerini açtı.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki İskele Sokak'ta bulunan ve uzun yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Filiz Çobanoğlu'na ait eski bir çırçır fabrikasının 2 göz odalı bekçi kulübesinin bir odasında oturan İbrahim Üner, piknik tüpünde yemek pişirmek istedi. Yemeği tüpün üstünde bırakan çobanoğlu, yan odada oturan komşusu Necati Kandemir'in yanına gitti. Uzun bir süre sonra üzerinde yemek bulunan piknik tüpü, patladı. 2 yaşlı adamın oturduğu tek katlı bina alevler arasında kaldı.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından yara almadan kurtulan İbrahim Üner ve Necati Kandemir'in oturdukları tek katlı bina kullanılmaz hale geldi.

Üner ve Kandemir'in, komşuları tarafından yapılan yardımların yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Ayvalık Belediyesi'nden yapılan yardımlarla yaşamlarını sürdürdükleri öğrenildi. Oturdukları binanın yanmasıyla sokakta kalan 2 yaşlı adama, komşuları evlerinin kapısını açtı. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:15 Kaynak: DHA

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