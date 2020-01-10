Patlayan priz korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Patlayan priz korkuttu - Son Dakika

Patlayan priz korkuttu

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bulaşık makinesinin takılı olduğu prizin patlaması, ev sakinlerine büyük korku yaşattı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde bulaşık makinesinin takılı olduğu prizin patlaması, ev sakinlerine büyük korku yaşattı.


Olay, Hacınabi Mahallesi Hacıahmet Sokak'ta 4 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi bulaşık makinesinin kablosunu prize takarak çalıştırdı. Bir süre sonra prizde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mutfak dolabının altından geçen su borusu tutuştu. Büyük panik yaşayan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dairenin elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapattı. Patlamanın etkisiyle prize yapışan kabloyu yerinden çıkartan ekipler, muhtemel bir faciayı önledi. - SAMSUN

İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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